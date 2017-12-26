ПСЖ назвал цену на Дракслера

Французский ПСЖ назвал цену на своего вингера Юлиана Дракслера, информирует Mirror.

По сведениям издания, парижане будут готовы расстаться с 24-летним немцем уже в зимнее трансферное окно, если по нему поступит предложение в размере не менее 45-ти миллионов евро.

Отметим, что главным претендентом на Дракслера называется "Арсенал".

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