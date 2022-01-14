ПСЖ назвал цену на Икарди
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может сменить команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports Italia.
По информации источника, парижане готовы продать своего игрока в январе за 30 миллионов евро.
На аргентинского форварда претендует "Ювентус", однако "старая синьора" сделает предложение только в случае ухода Альваро Мораты в "Барселону".
В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 21 матч и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13