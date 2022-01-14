ПСЖ назвал цену на Икарди

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Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может сменить команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника, парижане готовы продать своего игрока в январе за 30 миллионов евро.

На аргентинского форварда претендует "Ювентус", однако "старая синьора" сделает предложение только в случае ухода Альваро Мораты в "Барселону".

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 21 матч и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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