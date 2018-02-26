ПСЖ назвал цену на Мбаппе
Французский ПСЖ назвал цену на своего форварда Килиана Мбаппе, информирует Le 10 Sport.
По сведениям источника, покинуть парижан 19-летний нападающий сможет только в том случае, если по нему поступит предложение в размере 300 миллионов евро - именно такую сумму отступных планирует прописать в будущем контракте перспективного игрока его нынешний клуб.
Напомним, ПСЖ может обменять Мбаппе в "Барселону". | soccernews.ru
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