ПСЖ назвал цену на Мбаппе

Французский ПСЖ назвал цену на своего форварда Килиана Мбаппе, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, покинуть парижан 19-летний нападающий сможет только в том случае, если по нему поступит предложение в размере 300 миллионов евро - именно такую сумму отступных планирует прописать в будущем контракте перспективного игрока его нынешний клуб.

Напомним, ПСЖ может обменять Мбаппе в "Барселону". | soccernews.ru