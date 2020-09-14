ПСЖ назвал цену на Мбаппе

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ПСЖ назвал цену на Мбаппе

Руководство ПСЖ определилось со стоимостью форварда Килиана Мбаппе, который собирается летом 2021 года уйти в другую команду.

По информации The Sun, парижане намерены требовать за своего лидера 325 миллионов евро.

Главным претендентом на звёздного француза считается мадридский "Реал". Также им интересуются топ-клубы АПЛ.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан ещё на два сезона - до июня 2022 года.

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