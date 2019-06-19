ПСЖ назвал цену на Неймара

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ПСЖ назвал цену на Неймара

Стала известна сумма, за которую ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб хочет получить за футболиста 300 миллионов евро. Из-за столь высокой стоимости переход бразильца в другой клуб может не состояться, так как никто не намерен платить такую сумму. Впрочем, заинтересованные клубы надеются на снижение цены за счет включения в сделку своих игроков.

Ранее сообщалось, что Неймар объявил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент. | http://soccernews.ru
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