ПСЖ назвал даты финальных матчей Кубка Франции и Кубка лиги
"Пари Сен-Жермен" с 22 июня начнет подготовку к заключительной части нынешнего сезона.
24 июля ПСЖ проведет финальный матч Кубка Франции с "Сент-Этьеном", а 31 июля парижский клуб встретится с "Лионом" в финале Кубка французской лиги.
В Лиге Чемпионов ПСЖ дошел до четвертьфинала. Турнир будет доигран в Лиссабоне в середине августа.
Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13