ПСЖ назвал даты финальных матчей Кубка Франции и Кубка лиги

"Пари Сен-Жермен" с 22 июня начнет подготовку к заключительной части нынешнего сезона.

24 июля ПСЖ проведет финальный матч Кубка Франции с "Сент-Этьеном", а 31 июля парижский клуб встретится с "Лионом" в финале Кубка французской лиги.

В Лиге Чемпионов ПСЖ дошел до четвертьфинала. Турнир будет доигран в Лиссабоне в середине августа.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом.

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