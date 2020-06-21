ПСЖ назвал даты финальных матчей Кубка Франции и Кубка лиги

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ПСЖ назвал даты финальных матчей Кубка Франции и Кубка лиги

"Пари Сен-Жермен" с 22 июня начнет подготовку к заключительной части нынешнего сезона.

24 июля ПСЖ проведет финальный матч Кубка Франции с "Сент-Этьеном", а 31 июля парижский клуб встретится с "Лионом" в финале Кубка французской лиги.

В Лиге Чемпионов ПСЖ дошел до четвертьфинала. Турнир будет доигран в Лиссабоне в середине августа.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом.

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