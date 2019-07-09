ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару

ПСЖ рассматривает вариант с продажей Неймара в "Барселону".

Как сообщает Marca, наставник парижан Томас Тухель хочет, чтобы каталонцы включили в сделку хавбека Ивана Ракитича. Отмечается, что в услугах Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, интерес к которым также проявлял клуб, ПСЖ не заинтересован.

Переговоры между ПСЖ и "Барселоной" должны стартовать в ближайшее время.

Напомним, что ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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