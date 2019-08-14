ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

ПСЖ хочет получить двух игроков мадридского "Реала" в обмен на бразильского нападающего Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижский клуб намерен получить определенную сумму, а также полузащитника Луку Модрича и нападающего Винисиуса Жуниора.

Также ПСЖ параллельно ведет переговоры о переходе 27-летнего Неймара в "Барселону". Сам игрок хочет вернуться в стан каталонцев, но может рассмотреть предложения из Мадрида.

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