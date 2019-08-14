ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

1 Теги псжнеймарреал мадридлука модричвинисиус жуниор

ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

ПСЖ хочет получить двух игроков мадридского "Реала" в обмен на бразильского нападающего Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижский клуб намерен получить определенную сумму, а также полузащитника Луку Модрича и нападающего Винисиуса Жуниора.

Также ПСЖ параллельно ведет переговоры о переходе 27-летнего Неймара в "Барселону". Сам игрок хочет вернуться в стан каталонцев, но может рассмотреть предложения из Мадрида.

Не пропустите: Ривалдо ответил, будет ли он считать Неймара предателем в случае перехода в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Ага,сейчас,Винисиуса менять на Петуха,размечтались,хотя,при Пересе и Зидан все возможно.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"

Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов