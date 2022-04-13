ПСЖ назвал "Интеру" цену на Паредеса
Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" готов продать миланскому "Интеру" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. Паредес может согласиться перейти в "Интер", если ему предложат четырехлетний контракт на общую сумму в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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