ПСЖ назвал "Интеру" цену на Паредеса

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" готов продать миланскому "Интеру" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. Паредес может согласиться перейти в "Интер", если ему предложат четырехлетний контракт на общую сумму в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе. | http://soccernews.ru