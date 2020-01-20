ПСЖ назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кавани
ПСЖ не намерен снижать цену на уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, контракт которого с клубом истекает через полгода, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям издания, французский клуб потребовал от "Манчестер Юнайтед" за форварда 29 миллионов евро. Такая цена уже отпугнула другого претендента на игрока - мадридский "Атлетико". Также уругваец находится в сфере интересов "Челси".
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за "Пари Сен-Жермен" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17