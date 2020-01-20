ПСЖ назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кавани

ПСЖ не намерен снижать цену на уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, контракт которого с клубом истекает через полгода, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, французский клуб потребовал от "Манчестер Юнайтед" за форварда 29 миллионов евро. Такая цена уже отпугнула другого претендента на игрока - мадридский "Атлетико". Также уругваец находится в сфере интересов "Челси".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за "Пари Сен-Жермен" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке.

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