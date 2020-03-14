ПСЖ назвал новую цену на Неймара
ПСЖ готов снизить стоимость нападающего Неймара, который был куплен летом 2017 года за 222 миллиона евро.
По информации AS, парижский клуб может отпустить звёздного бразильца за 150 миллионов евро.
При этом ПСЖ рассчитывает сохранить в составе другого форварда Килиана Мбаппе.
Прошлым летом Неймар хотел вернуться в "Барселону". В текущем сезоне он забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах.
Не пропустите: ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А. | http://soccernews.ru
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Месси обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13