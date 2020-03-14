ПСЖ назвал новую цену на Неймара

1 Теги псжнеймартрансферыкилиан мбаппе

ПСЖ назвал новую цену на Неймара

ПСЖ готов снизить стоимость нападающего Неймара, который был куплен летом 2017 года за 222 миллиона евро.

По информации AS, парижский клуб может отпустить звёздного бразильца за 150 миллионов евро.

При этом ПСЖ рассчитывает сохранить в составе другого форварда Килиана Мбаппе.

Прошлым летом Неймар хотел вернуться в "Барселону". В текущем сезоне он забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А зря, бразилец может дать гораздо больше команде, чем распиаренный картонный лидер - Лионель Месси, который в класико, опять подвёл команду своим плоскостопием! Брака было не сосчитать... обработка мяча - отсутствует полностью! Пора его гасить ближайшим летом, а то ни Манай, ни Фати, ни Братуейт не заиграют! Последние двое, кстати хорошо взбодрили Реал, у Мадрида дрожали коленки! А если бы они вышли в старте? Плюс анаконду Маная под все это дело, Реал бы не собрали в конце!!! А так плоскостопие и педик, насмешили всех и вся, и Лаос подвёл... Visca el Barca!

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