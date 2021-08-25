ПСЖ назвал "Реалу" цену на Мбаппе

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ПСЖ назвал "Реалу" цену на Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" определилось с ценой трансфера нападающего Килиана Мбаппе, которого хочет купить мадридский "Реал", сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, ПСЖ оценивает футболиста в 200 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает через год. Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за форварда 160 миллионов, но парижане ответили отказом.

22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 174 матча, забил 133 гола и отдал 63 результативные передачи.

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