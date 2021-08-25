ПСЖ назвал "Реалу" цену на Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Руководство "Пари Сен-Жермен" определилось с ценой трансфера нападающего Килиана Мбаппе, которого хочет купить мадридский "Реал", сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, ПСЖ оценивает футболиста в 200 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает через год. Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за форварда 160 миллионов, но парижане ответили отказом.
22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 174 матча, забил 133 гола и отдал 63 результативные передачи.
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|20
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14