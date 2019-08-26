ПСЖ назвал "Реалу" главное условие для трансфера Неймара

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ПСЖ назвал "Реалу" главное условие для трансфера Неймара

ПСЖ сообщил мадридскому "Реалу", при выполнении какого условия возможен трансфер бразильского нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб согласен на трансфер лишь в том случае, если "Реал" отдаст ему бразильского вингера Винисиуса Жуниора. На трансфере молодого бразильца настаивает спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Впрочем, расставание с 19-летним Винисиусом не входит в плане королевского клуба, поэтому выполнение данного условия малореально.

Напомним, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ. Интерес к нему также проявляют "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: "Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
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