ПСЖ назвал "Реалу" новую цену на Мбаппе

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ПСЖ назвал "Реалу" новую цену на Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Стали известны обновлённые финансовые требования ПСЖ по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Николо Скиры, парижане оценивают звёздного футболиста в 215 миллионов евро.

Также есть вариант с переходом француза за 180 миллионов евро. Однако в таком случае ПСЖ хочет включить в сделку одного из игроков "Реала".

Сам Мбаппе уже согласовал с "бланкос" шестилетний контракт с зарплатой 35 миллионов евро в год.

Не пропустите: Почеттино высказался по поводу слухов об уходе Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
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