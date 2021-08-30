ПСЖ назвал "Реалу" новую цену на Мбаппе
Стали известны обновлённые финансовые требования ПСЖ по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.
По информации журналиста Николо Скиры, парижане оценивают звёздного футболиста в 215 миллионов евро.
Также есть вариант с переходом француза за 180 миллионов евро. Однако в таком случае ПСЖ хочет включить в сделку одного из игроков "Реала".
Сам Мбаппе уже согласовал с "бланкос" шестилетний контракт с зарплатой 35 миллионов евро в год.
Не пропустите: Почеттино высказался по поводу слухов об уходе Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
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|20
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|19
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|Бетис
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
|20
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