ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе

Теги псжреал мадридкилиан мбаппетрансферы

ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе

ПСЖ может отпустить форварда Килиана Мбаппе в "Реал".

По сведениям AS, парижане дали понять "Реалу", что начнут переговоры, если только мадридский клуб предложит за игрока 300 миллионов евро.

Сообщается, что после матча ЛЧ ПСЖ - "Брюгге" (5:0) президент "Реала" Флорентино Перес написал членам совета директоров: "Вы видели, что сегодня вытворял Мбаппе?". Напомним, что в этой игре француз оформил хет-трик выйдя на замену.

Всего в этом сезоне Мбаппе провел 8 игр, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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