ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе

ПСЖ может отпустить форварда Килиана Мбаппе в "Реал".

По сведениям AS, парижане дали понять "Реалу", что начнут переговоры, если только мадридский клуб предложит за игрока 300 миллионов евро.

Сообщается, что после матча ЛЧ ПСЖ - "Брюгге" (5:0) президент "Реала" Флорентино Перес написал членам совета директоров: "Вы видели, что сегодня вытворял Мбаппе?". Напомним, что в этой игре француз оформил хет-трик выйдя на замену.

Всего в этом сезоне Мбаппе провел 8 игр, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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