ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе
ПСЖ может отпустить форварда Килиана Мбаппе в "Реал".
По сведениям AS, парижане дали понять "Реалу", что начнут переговоры, если только мадридский клуб предложит за игрока 300 миллионов евро.
Сообщается, что после матча ЛЧ ПСЖ - "Брюгге" (5:0) президент "Реала" Флорентино Перес написал членам совета директоров: "Вы видели, что сегодня вытворял Мбаппе?". Напомним, что в этой игре француз оформил хет-трик выйдя на замену.
Всего в этом сезоне Мбаппе провел 8 игр, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
|17
|4
|Гранада
|9
|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Валенсия
|9
|13
|11
|Леванте
|9
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2