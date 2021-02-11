ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара
Медицинский штаб ПСЖ определил точные сроки восстановления Неймара.
Как сообщает сайт клуба, у бразильца диагностировали повреждение приводящей мышцы левого бедра из-за чего он выбыл на четыре недели.
Отметим, что Неймар пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны", которая состоится 16 февраля. Его участие в ответном матче 10 марта также под вопросом.
В этом сезоне Неймар провел 17 игр, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
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|Ницца
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|Реймс
|28
|41
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|9
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
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|28
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|28
|27
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|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13