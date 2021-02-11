ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара

Медицинский штаб ПСЖ определил точные сроки восстановления Неймара.

Как сообщает сайт клуба, у бразильца диагностировали повреждение приводящей мышцы левого бедра из-за чего он выбыл на четыре недели.

Отметим, что Неймар пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны", которая состоится 16 февраля. Его участие в ответном матче 10 марта также под вопросом.

В этом сезоне Неймар провел 17 игр, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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