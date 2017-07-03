ПСЖ назвал стоимость Моуры

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ПСЖ назвал стоимость Моуры

ПСЖ назвал цену, за которую готов отпустить полузащитника Лукаса Моуру, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижане готовы расстаться с футболистом за 30 миллионов евро. Отметим, что зарабатывает игрок 3 миллиона в год.

В минувшем сезоне Моура сыграл 53 поединка, забил 20 голов и отдал 11 ассистов.

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