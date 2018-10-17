ПСЖ назвал стоимость Рабьо

ПСЖ назвал трансферную стоимость своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Football Espana.

По сведениям источника, парижане уже смирились с тем, что им не удастся убедить 23-летнего хавбека подписать новый контракт. Поэтому на "Парк де Пренс" приняли решение продать его в зимнее трансферное окно за сумму в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Рабьо забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 играх за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, Ди Мария готов остаться в ПСЖ, но при одном условии. | soccernews.ru