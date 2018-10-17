ПСЖ назвал стоимость Рабьо
ПСЖ назвал трансферную стоимость своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Football Espana.
По сведениям источника, парижане уже смирились с тем, что им не удастся убедить 23-летнего хавбека подписать новый контракт. Поэтому на "Парк де Пренс" приняли решение продать его в зимнее трансферное окно за сумму в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Рабьо забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 играх за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го года.
Напомним, Ди Мария готов остаться в ПСЖ, но при одном условии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|21
|14