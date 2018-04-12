ПСЖ назвал трансферную стоимость Курзава

ПСЖ назвал трансферную стоимость своего защитника Лайвина Курзава, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом парижане будут готовы отпустить 25-летнего бека, если по нему поступит предложение в размере не менее 25-ти миллионов евро.

Главными претендентами на игрока называются лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Курзава забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за ПСЖ.

Напомним, в ПСЖ ответили на обвинения в нарушении финансового Fair Play. | soccernews.ru