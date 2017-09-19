ПСЖ назвал условие, при котором Эмери не будет уволен по окончанию текущего сезона

Руководство французского ПСЖ поставило перед главным тренером своей команды Унаи Эмери цели на текущий сезон.

Как информирует L'Equipe, в стане парижан надеются, что 45-летний специалист сможет вместе со своими подопечными добраться минимум до полуфинала Лиги Чемпионов. В случае невыполнения наставником поставленной задачи, руководство "красно-синих" будет готово расстаться с испанцем.