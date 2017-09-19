ПСЖ назвал условие, при котором Эмери не будет уволен по окончанию текущего сезона

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ПСЖ назвал условие, при котором Эмери не будет уволен по окончанию текущего сезонаРуководство французского ПСЖ поставило перед главным тренером своей команды Унаи Эмери цели на текущий сезон.

Как информирует L'Equipe, в стане парижан надеются, что 45-летний специалист сможет вместе со своими подопечными добраться минимум до полуфинала Лиги Чемпионов. В случае невыполнения наставником поставленной задачи, руководство "красно-синих" будет готово расстаться с испанцем.

Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ| soccernews.ru

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