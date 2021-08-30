ПСЖ назвал "Ювентусу" условие для трансфера Икарди

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен" продолжают переговоры по трансферу аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, французский клуб готов отдать форварда в аренду, но только с обязательством последующего выкупа через год. "Ювентус" не согласен с данным условием и хочет арендовать аргентинца с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ четыре матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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