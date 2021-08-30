ПСЖ назвал "Ювентусу" условие для трансфера Икарди
Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен" продолжают переговоры по трансферу аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, французский клуб готов отдать форварда в аренду, но только с обязательством последующего выкупа через год. "Ювентус" не согласен с данным условием и хочет арендовать аргентинца с правом выкупа.
В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ четыре матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Переговоры о трансфере Мбаппе из ПСЖ в "Реал" зашли в тупик. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ПСЖ назвал "Ювентусу" условие для трансфера Икарди
-
"Зенит" близок к покупке вратаря португальского клуба
-
"Барселона" согласилась продать Мориба в "РБ Лейпциг"
-
Жена Карпина рассказала, почему пропал ее аккаунт в Инстаграме
-
Фанаты "Милана" угрожают Доннарумме
-
Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с ПСЖ
-
"Зенит" не отпустит Азмуна в "Лион": названа причина
-
Ла Лига работает над переносом матчей "Реала" и "Барселоны"
-
ЦСКА намерен избавиться от пяти легионеров
-
Джеймс может покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
-
"Спартак" готов уволить тренера Виторию, но при одном условии
-
Переговоры о трансфере Мбаппе из ПСЖ в "Реал" зашли в тупик
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем
-
Стали известны арбитры, которые обслужат матч Россия - Хорватия
-
ЦСКА нашёл замену Влашичу в "Анжере"
-
"Рубин" намерен сделать три изменения в заявке команды
-
1
Куман раскритиковал фанатов "Барселоны"
-
Роналду прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"
-
РФС заключил новый контракт с Adidas
-
ЦСКА определился с будущим Гайча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17