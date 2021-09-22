ПСЖ назвал заявку на матч с "Метцем". Месси и Рамоса нет в списке
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила заявку на матч 7-го тура чемпионата Франции с "Метцем".
Из-за травм поединок пропустят защитник Серхио Рамос, полузащитник Марко Верратти и нападающий Лионель Месси.
Заявка ПСЖ выглядит так:
вратари: Навас, Рико, Доннарумма.
защитники: Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Керер, Эбимбе, Битумазала.
полузащитники: Паредес, Рафинья, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Мендеш, Гуйе.
нападающие: Мбаппе, Икарди, Неймар, Ди Мария.
Матч "Метц" - ПСЖ состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи - в 22:00 мск.
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