ПСЖ не беспокоится из-за будущего Неймара

ПСЖ не беспокоится из-за будущего своего ведущего форварда Неймара, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, парижане сохраняют спокойствие относительно слухов, которые связывают 26-летнего нападающего с мадридским "Реалом". В стане чемпионов Франции выражают уверенность, что этим летом бразилец не сменит команду, так как клуб не намерен вступать в потенциальные переговоры по его продаже.

Напомним, в "Реале" делают выбор между Неймаром и Мбаппе. | soccernews.ru