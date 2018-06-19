ПСЖ не будет делать предложений по Роналду

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ПСЖ не будет делать предложений по РоналдуПСЖ не будет делать предложений по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует Marca.

Так, авторитетное издание опровергло информацию, согласно которой парижане готовы дать португальцу зарплату выше, нежели у своей главной звезды Неймара, и заплатить за него сумасшедшие 300 миллионов евро. По сведениям испанской газеты, чемпион Франции не заинтересован в подписании пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует Роналду. | soccernews.ru

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