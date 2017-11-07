ПСЖ не будет исключен из Лиги Чемпионов

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ПСЖ не будет исключен из Лиги ЧемпионовФранцузский ПСЖ не будет исключен из Лиги Чемпионов в текущем сезоне, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, расследование в отношении возможных нарушений парижанами правил финансового Fair Play, инициированное УЕФА, будет завершено в начале 2018-го года. Поэтому очевидно, что наказание "красно-синим", если таковое последует, будет касаться уже следующего сезона.

Напомним, ПСЖ готовит еще два мегатрансфера на следующее лето. | soccernews.ru

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