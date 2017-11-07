Французский ПСЖ не будет исключен из Лиги Чемпионов в текущем сезоне, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, расследование в отношении возможных нарушений парижанами правил финансового Fair Play, инициированное УЕФА, будет завершено в начале 2018-го года. Поэтому очевидно, что наказание "красно-синим", если таковое последует, будет касаться уже следующего сезона.

Напомним, ПСЖ готовит еще два мегатрансфера на следующее лето. | soccernews.ru