ПСЖ не будет покупать Гризманна

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ПСЖ не будет покупать Гризманна

ПСЖ не собирается покупать французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижский клуб не заинтересован в приобретении дорогостоящего нападающего из-за проблем с финансовым Fair-Play. Приоритетом для ПСЖ являются покупки защитника и центрального полузащитника. Трансфер игрока в линию атаки возможен лишь в случае ухода из команды уругвайского форварда Эдинсона Кавани. 

Напомним, что 28-летний Гризманн уже объявил об уходе из "Атлетико". 1 июля сумму отступных в его контракте снизится с 200 до 120 миллионов евро. Главным претендентом на француза является "Барселона".

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