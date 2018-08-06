ПСЖ не будет продлевать договор с Fly Emirates

ПСЖ прекратит сотрудничество с компанией Fly Emirates.

Как сообщает Inside Sport, руководство парижан хочет получать больше денег от спонсора. В настоящее время ПСЖ получает от Fly Emirates 30 миллионов евро в год. Для сравнения, "Реал" зарабатывает около 80 миллионов от сотрудничества с авиакомпанией из ОАЭ.

Соглашение ПСЖ с Fly Emirates действует до следующего лета.

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