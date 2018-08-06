ПСЖ не будет продлевать договор с Fly Emirates

Теги псж

ПСЖ не будет продлевать договор с Fly Emirates

ПСЖ прекратит сотрудничество с компанией Fly Emirates.

Как сообщает Inside Sport, руководство парижан хочет получать больше денег от спонсора. В настоящее время ПСЖ получает от Fly Emirates 30 миллионов евро в год. Для сравнения, "Реал" зарабатывает около 80 миллионов от сотрудничества с авиакомпанией из ОАЭ.

Соглашение ПСЖ с Fly Emirates действует до следующего лета.

Читайте также: Неймар просит ПСЖ подписать ключевых хавбеков "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов