ПСЖ не грозит исключение из еврокубков за нарушение правил ФФП
ПСЖ не грозит исключение из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Как сообщает Le Parisien, УЕФА не рассматривает такой вариант наказания французского гранда.
ПСЖ могут ограничить заявку команды до 21 футболиста, либо запретить тратить больше определённой суммы на трансферы.
Ожидается, что окончательное решение УЕФА озвучит на следующей неделе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26