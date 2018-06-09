ПСЖ не грозит исключение из еврокубков за нарушение правил ФФП

Теги уефапсж

ПСЖ не грозит исключение из еврокубков за нарушение правил ФФП

ПСЖ не грозит исключение из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Le Parisien, УЕФА не рассматривает такой вариант наказания французского гранда.

ПСЖ могут ограничить заявку команды до 21 футболиста, либо запретить тратить больше определённой суммы на трансферы.

Ожидается, что окончательное решение УЕФА озвучит на следующей неделе.

Не пропустите: ПСЖ готов продать трех своих ключевых игроков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию

В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов