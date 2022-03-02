ПСЖ не хочет платить "Монако" бонус за Мбаппе

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ПСЖ не хочет платить "Монако" бонус за Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не хочет платить "Монако" бонусы за нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, парижский клуб должен выплатить монегаскам 35 миллионов евро в том случае, если футболист продлит контракт. Впрочем, ПСЖ пытается найти путь не платить "Монако", но при этом продлить форварда. Есть вариант, что ПСЖ и Мбаппе подпишут контракт в июле, когда футболист станет свободным агентом. Юридически это не будет считаться продлением контракта.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

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