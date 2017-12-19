ПСЖ не интересуется Облаком и Доннаруммой

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу "Атлетико" Яну Облаку и вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

"Это не правда. Более того, ни один вратарь не может сказать, что с ним связывался ПСЖ. Нам не нужен голкипер, у нас есть Альфонс Ареола и Кевин Трапп. Мы счастливы с теми вратарями, которые у нас есть" - приводит слова функционера Football Italia.

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