ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"

Теги псжреймс

ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл "Реймс".

Благодаря победе парижане поднялись на седьмое место, "Реймс" остался 19-м.

"Реймс" - ПСЖ 0:2

Голы: Икарди, 9 - 0:1, Икарди, 62 - 0:2

"Реймс": Райкович, Маресич, Абдельхамид, Конан, Фоке, Бериша, Кассама (Хорнби, 81), Шавалерен, Мбуку (Зенели, 65), Донис (Диа, 58), Туре (Кутеса, 65).

ПСЖ: Навас, Кимпембе (Диалло, 85), Флоренци, Баккер, Маркиньос, Паредес (Верратти, 68), Дракслер (Эррера, 68), Ди Мария (Руис-Атиль, 78), Неймар, Икарди (Сарабия, 78), Мбаппе.

Читайте также: "Лион" не смог обыграть "Лорьян" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 сентября

Главные новости дня: 27 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов