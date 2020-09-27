ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл "Реймс".
Благодаря победе парижане поднялись на седьмое место, "Реймс" остался 19-м.
"Реймс" - ПСЖ 0:2
Голы: Икарди, 9 - 0:1, Икарди, 62 - 0:2
"Реймс": Райкович, Маресич, Абдельхамид, Конан, Фоке, Бериша, Кассама (Хорнби, 81), Шавалерен, Мбуку (Зенели, 65), Донис (Диа, 58), Туре (Кутеса, 65).
ПСЖ: Навас, Кимпембе (Диалло, 85), Флоренци, Баккер, Маркиньос, Паредес (Верратти, 68), Дракслер (Эррера, 68), Ди Мария (Руис-Атиль, 78), Неймар, Икарди (Сарабия, 78), Мбаппе.
Читайте также: "Лион" не смог обыграть "Лорьян" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
-
Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду
-
"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Зума
-
Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка"
-
ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"
-
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"
-
Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"
-
Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ
-
Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива"
-
"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"
-
Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале"
-
1
Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру
-
Азмун поделился информацией о своей травме
-
Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта в "Атлетико"
-
"Севилья" добыла выездную победу над "Кадисом", "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом"
-
"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13