ПСЖ не может договориться по контракту с ведущим защитником

Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не может договориться о продлении контракта с бразильским защитником Маркиньосом, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, футболист хочет добиться повышения зарплаты, которая сейчас составляет 14,5 миллионов евро в год. Контракт игрока действует до лета 2024 года, но ПСЖ надеется договориться о продлении соглашения еще на 2-3 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Маркиньос провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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