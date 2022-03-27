ПСЖ не может договориться по контракту с ведущим защитником
Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не может договориться о продлении контракта с бразильским защитником Маркиньосом, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, футболист хочет добиться повышения зарплаты, которая сейчас составляет 14,5 миллионов евро в год. Контракт игрока действует до лета 2024 года, но ПСЖ надеется договориться о продлении соглашения еще на 2-3 года.
В нынешнем сезоне 27-летний Маркиньос провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Реймс
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|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13