ПСЖ не может договориться с игроками о снижении зарплаты

Спортивный директор ПСЖ Леонардо не может договорится с футболистами о снижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса, передает L'Equipe.

По данным источника, стороны не могут достичь договоренности уже долгое время. Вчера, 28 апреля, стало известно, что чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек.

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