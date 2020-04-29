ПСЖ не может договориться с игроками о снижении зарплаты
Спортивный директор ПСЖ Леонардо не может договорится с футболистами о снижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса, передает L'Equipe.
По данным источника, стороны не могут достичь договоренности уже долгое время. Вчера, 28 апреля, стало известно, что чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек.
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Главные новости дня: 28 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13