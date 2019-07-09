ПСЖ не может позволить себе трансфер де Лигта
Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что клуб не сможет осуществить трансфер защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.
"Переход невозможен. Де Лигт - отличный футболист, но сейчас не самое подходящее время для больших трансферов. Мы должны немного угомониться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро", - цитирует Леонардо Le Parisien.
Ранее сообщалось, что "Аякс" повысил цену на де Лигта с 75 до 87 миллионов евро. 15% от суммы сделки получит агент футболиста Мино Райола в качестве комиссионных.
Ожидается, что голландец продолжит карьеру в "Ювентусе". Стороны уже согласовали пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23