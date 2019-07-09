ПСЖ не может позволить себе трансфер де Лигта

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ПСЖ не может позволить себе трансфер де Лигта

Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что клуб не сможет осуществить трансфер защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

"Переход невозможен. Де Лигт - отличный футболист, но сейчас не самое подходящее время для больших трансферов. Мы должны немного угомониться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро", - цитирует Леонардо Le Parisien.

Ранее сообщалось, что "Аякс" повысил цену на де Лигта с 75 до 87 миллионов евро. 15% от суммы сделки получит агент футболиста Мино Райола в качестве комиссионных.

Ожидается, что голландец продолжит карьеру в "Ювентусе". Стороны уже согласовали пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

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