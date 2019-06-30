ПСЖ не намерен отпускать Неймара

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ПСЖ не намерен отпускать Неймара

Форвард ПСЖ Неймар, скорее всего, останется в клубе.

Как сообщает Telefoot, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не собирается отпускать бразильца и будет отклонять все предложения по игроку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в "Барселону", если те предложат около 130 миллионов евро, а также включат в сделку нескольких игроков.

Напомним, что сейчас Неймар восстанавливается от травмы, из-за которой пропускает Кубок Америки. Сборная Бразилии добралась до полуфинала, где их ожидает поединок с Аргентиной.

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