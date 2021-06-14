ПСЖ не намерен отпускать Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, "ПСЖ" ответил отказом на запрос Бразильской футбольной конфедерации, предупредив, что нападающий Неймар и защитник Маркиньос не будут отпущены на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Заметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают молодежные сборные стран. При этом каждая из команд может включать в заявочный лист троих футболистов старше 23 лет.

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