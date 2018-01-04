ПСЖ не намерен расставаться с Дракслером

Французский ПСЖ не намерен расставаться со своим вингером Юлианом Дракслером, информирует le10sport.

По сведениям источника, в сохранении 24-летнего футболиста заинтересован лично президент парижан Нассер Ганим Эль-Хелаифи.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ следит за ситуацией с Моуринью. | soccernews.ru