ПСЖ не нанес ни одного удара в створ ворот в матче с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Футболисты "Пари Сен-Жермен" не сумели нанести ни одного удара в створ ворот в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (0:2).

Всего парижане нанесли 14 ударов, из которых девять оказались заблокированными, четыре - неточными, а в одном эпизоде Маркиньос головой пробил в перекладину.

В первом матче ПСЖ также проиграл "Манчестер Сити" (1:2), поэтому путевку в финал завоевал английский клуб.

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