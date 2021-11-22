ПСЖ не обсуждал возможное назначение с Зиданом
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
В стане "Пари Сен-Жермен" не переживают из-за слухов о возможном уходе главного тренера команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.
По информации источника, аргентинский специалист до сих пор не просил отпустить его в стан "красных дьяволов".
Отмечается, что парижане не начинали переговоры с Зинедином Зиданом, который в данный момент находится без работы после ухода из мадридского "Реала".
Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить "Юнайтед".
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Почеттино начал переговоры с "Манчестер Юнайтед"
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|28
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|28
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|Дижон
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|28
|27
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|Амьен
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