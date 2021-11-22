ПСЖ не обсуждал возможное назначение с Зиданом

Теги зинедин зиданмаурисио почеттинопсж

ПСЖ не обсуждал возможное назначение с ЗиданомФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

В стане "Пари Сен-Жермен" не переживают из-за слухов о возможном уходе главного тренера команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.

По информации источника, аргентинский специалист до сих пор не просил отпустить его в стан "красных дьяволов".

Отмечается, что парижане не начинали переговоры с Зинедином Зиданом, который в данный момент находится без работы после ухода из мадридского "Реала". 

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить "Юнайтед".

Также не пропустите: Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов