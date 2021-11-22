ПСЖ не обсуждал возможное назначение с Зиданом

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

В стане "Пари Сен-Жермен" не переживают из-за слухов о возможном уходе главного тренера команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.

По информации источника, аргентинский специалист до сих пор не просил отпустить его в стан "красных дьяволов".

Отмечается, что парижане не начинали переговоры с Зинедином Зиданом, который в данный момент находится без работы после ухода из мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить "Юнайтед".

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