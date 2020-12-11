"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн
Парижане не собираются отпускать Неймара в другой клуб менее чем за €100 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.
По информации издания, все заинтересованные клубы и функционеры получили уведомление о возможной стоимости перехода. В тоже время, "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром, а также с форвардом Киллианом Мбаппе, но переговоры ещё не начались.
Действующий контракт бразильца с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. Нападающий летом 2017 года перешёл в парижский клуб из "Барселоны". Французский гранд заплатил рекордные отступные по контракту - € 222 млн
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13