"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн

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"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млнПарижане не собираются отпускать Неймара в другой клуб менее чем за €100 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.

По информации издания, все заинтересованные клубы и функционеры получили уведомление о возможной стоимости перехода. В тоже время, "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром, а также с форвардом Киллианом Мбаппе, но переговоры ещё не начались.

Действующий контракт бразильца с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. Нападающий летом 2017 года перешёл в парижский клуб из "Барселоны". Французский гранд заплатил рекордные отступные по контракту - € 222 млн

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