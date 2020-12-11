"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн

Парижане не собираются отпускать Неймара в другой клуб менее чем за €100 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.

По информации издания, все заинтересованные клубы и функционеры получили уведомление о возможной стоимости перехода. В тоже время, "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром, а также с форвардом Киллианом Мбаппе, но переговоры ещё не начались.