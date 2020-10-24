ПСЖ не отказался от идеи трансфера Роналду

ПСЖ по-прежнему заинтересован в подписании форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По сведениям Goal.com, парижанам не удалось заполучить португальца минувшим летом, поэтому они совершат новую попытку трансфера летом 2021 года.

Отмечается, что шансы на трансфер Роналду значительно возрастут, если ПСЖ покинет форвард Килиан Мбаппе.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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