ПСЖ не откажется от участия в Лиге Чемпионов, несмотря на досрочное завершение Лиги 1

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не собирается отказываться от выступления в Лиге Чемпионов, несмотря на досрочное завершение чемпионата Франции из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы с уважением относимся к решению французского правительства. Что касается Лиги Чемпионов, то с согласия УЕФА мы намерены определиться с местами проведения матчей. Если не получится сыграть во Франции, то мы проведем матчи за границей, обеспечив наилучшие условия для игроков и персонала", - приводит слова Аль-Хелайфи L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв в 1/8 финала дортмундскую "Боруссию" (1:2, 2:0).

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