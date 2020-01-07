ПСЖ не отпустил Кавани в "Атлетико"

ПСЖ отказался отпускать уругвайского нападающего Эдинсона Кавани в "Атлетико", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, форвард провел встречу со спортивным директором ПСЖ Леонардо, который сообщил ему о решении клуба. Таким образом, Кавани полностью отработает с клубом контракт, который действует до лета 2020 года.

Напомним, что главным претендентом на уругвайца является "Атлетико", но также им интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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