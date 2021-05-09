ПСЖ не планирует покупок в летнее трансферное окно
Фото сайт ПСЖ
ПСЖ не собирается покупать новых футболистов в летнее трансферное окно.
По сведениям Goal.com, парижане намерены бросить все силы на продление контракта с одним из лидеров команды форвардом Килианом Мбаппе.
Отмечается, что если ПСЖ все-таки решит подписать новичков, то это будут точечные усиления состава. Клуб не планирует громких трансферов.
Контракт Мбаппе с клубом истекает летом 2022 года. Серьезный интерес к игроку проявляет "Реал".
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