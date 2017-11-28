ПСЖ не планирует расставаться с Ди Марией
Французский ПСЖ не планирует расставаться со своим вингером Анхелем Ди Марией, информирует le10sport.
По сведениям источника, в зимнее трансферное окно аргентинец рассчитывает сменить команду в поисках стабильной игровой практики, однако парижане не намерены выставлять футболиста на трансфер.
В нынешнем сезоне Ди Мария забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за ПСЖ.
Напомним, Тиаго Силва назвал ПСЖ самой сильной командой Европы. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|15
|23
|7
|Амьен
|15
|21
|8
|Монпелье
|14
|20
|9
|Бордо
|15
|20
|10
|Сент-Этьен
|15
|19
|11
|Ренн
|14
|18
|12
|Труа
|14
|18
|13
|Дижон
|15
|18
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Страсбур
|15
|15
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4