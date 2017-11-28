ПСЖ не планирует расставаться с Ди Марией

Французский ПСЖ не планирует расставаться со своим вингером Анхелем Ди Марией, информирует le10sport.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно аргентинец рассчитывает сменить команду в поисках стабильной игровой практики, однако парижане не намерены выставлять футболиста на трансфер.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тиаго Силва назвал ПСЖ самой сильной командой Европы. | soccernews.ru