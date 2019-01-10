ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму"

Теги псжгенгамбордогавр

ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму"

"Генгам" вырвал победу у ПСЖ в матче 1/4 Кубка лиги Франции.

В составе победителей голы забили Йени Атито Нгбакото и Марку Тюрам, реализовав пенальти.

ПСЖ - "Генгам" - 1:1.

Голы: Неймар, 62 - 1:0, (пенальти ) Нгбакото, 81 - 1:1, (пенальти) Тюрам, 90 - 1:2.

ПСЖ - Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос (Верратти, 46), Ди Мария (Кавани, 46), Дракслер (Дани Алвес, 75), Диаби, Менье, Неймар, Мбаппе.

"Генгам" - Юнссон, Траоре, Кербра, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Коко, Блас (Дидо, 75), Фири, До, Тюрам, Менди (Нгбакото, 73).

В параллельном матче 1/4 финала Кубка лиги "Бордо" на своём поле обыграл "Гавр".

"Бордо" - "Гавр" - 1:0.

Гол: Калу, 70.

"Бордо": Пуссен, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Лерагер, Вада (Бриан, 62), Отавиу, Корнелиус (Башич, 80), Калу, Карамо (Де Превиль, 90).

Ранее в полуфинал Кубка французской лиги попали "Страсбург" и "Монако".

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 47
2 Лилль Лилль 19 34
3 Лион Лион 18 32
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Страсбур Страсбур 19 26
8 Ренн Ренн 18 26
9 Реймс Реймс 19 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 19 18
17 Амьен Амьен 19 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов