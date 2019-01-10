ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму"
"Генгам" вырвал победу у ПСЖ в матче 1/4 Кубка лиги Франции.
В составе победителей голы забили Йени Атито Нгбакото и Марку Тюрам, реализовав пенальти.
ПСЖ - "Генгам" - 1:1.
Голы: Неймар, 62 - 1:0, (пенальти ) Нгбакото, 81 - 1:1, (пенальти) Тюрам, 90 - 1:2.
ПСЖ - Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос (Верратти, 46), Ди Мария (Кавани, 46), Дракслер (Дани Алвес, 75), Диаби, Менье, Неймар, Мбаппе.
"Генгам" - Юнссон, Траоре, Кербра, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Коко, Блас (Дидо, 75), Фири, До, Тюрам, Менди (Нгбакото, 73).
В параллельном матче 1/4 финала Кубка лиги "Бордо" на своём поле обыграл "Гавр".
"Бордо" - "Гавр" - 1:0.
Гол: Калу, 70.
"Бордо": Пуссен, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Лерагер, Вада (Бриан, 62), Отавиу, Корнелиус (Башич, 80), Калу, Карамо (Де Превиль, 90).
Ранее в полуфинал Кубка французской лиги попали "Страсбург" и "Монако".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11