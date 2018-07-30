ПСЖ не потянул цену Боатенга

Теги псжбавария мюнхенджером боатенг

ПСЖ не потянул цену БоатенгаПСЖ отказался от своих притязаний на ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане вынудили свернуть переговоры по 29-летнему беку из-за высоких финансовых запросов немецкого гранда по своему игроку, который был оценен в 65 миллионов евро. Чемпион Франции был готов выложить за ключевого игрока сильнейшего клуба Германии не более 45-ти миллионов евро.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов