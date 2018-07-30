ПСЖ не потянул цену Боатенга

ПСЖ отказался от своих притязаний на ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане вынудили свернуть переговоры по 29-летнему беку из-за высоких финансовых запросов немецкого гранда по своему игроку, который был оценен в 65 миллионов евро. Чемпион Франции был готов выложить за ключевого игрока сильнейшего клуба Германии не более 45-ти миллионов евро.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов. | soccernews.ru