ПСЖ не потянул трансфер Боатенга

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ПСЖ не потянул трансфер БоатенгаПСЖ не потянул трансфер защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Sky Sport.

Так, по сведениям источника, парижане отказываются выплачивать за 29-летнего бека 50 миллионов евро, в которые оценил своего игрока немецкий гранд.

Сам футболист был готов перебраться на "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Миланом". | soccernews.ru

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