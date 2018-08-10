ПСЖ не потянул трансфер Боатенга

ПСЖ не потянул трансфер защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Sky Sport.

Так, по сведениям источника, парижане отказываются выплачивать за 29-летнего бека 50 миллионов евро, в которые оценил своего игрока немецкий гранд.

Сам футболист был готов перебраться на "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Миланом". | soccernews.ru