ПСЖ не предлагал Кавани продлить контракт
ПСЖ не ведет переговоры с форвардом Эдисоном Кавани о продлении контракта. Об этом сообщает Le Parisien.
Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до 2020 года.
Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году из "Наполи" за 64 миллиона евро. В этом сезоне он в 4 матча забил 2 гола. На данный момент он восстанавливается от травмы.
А еще: Кавани может восстановиться к матчу с "Реалом"| http://soccernews.ru
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