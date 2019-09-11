ПСЖ не предлагал Кавани продлить контракт

ПСЖ не ведет переговоры с форвардом Эдисоном Кавани о продлении контракта. Об этом сообщает Le Parisien.

Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до 2020 года.

Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году из "Наполи" за 64 миллиона евро. В этом сезоне он в 4 матча забил 2 гола. На данный момент он восстанавливается от травмы.

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