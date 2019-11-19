ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт
ПСЖ еще не предлагал Неймару продлить контракт с клубом.
Как сообщает RMC Sport, руководство парижан намерено приступить к переговорам не ранее 2020 года. Нынешнее соглашение бразильца с клубом действует до лета 2022 года.
Напомним, что минувшим летом Неймар хотел вернуться в "Барселону", однако клубу не удалось согласовать с ПСЖ детали трансфера.
В этом сезоне на счету Неймара 4 забитых мяча в пяти матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|13
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|Марсель
|13
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|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
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|Ним
|12
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