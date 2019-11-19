ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт

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ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт

ПСЖ еще не предлагал Неймару продлить контракт с клубом.

Как сообщает RMC Sport, руководство парижан намерено приступить к переговорам не ранее 2020 года. Нынешнее соглашение бразильца с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что минувшим летом Неймар хотел вернуться в "Барселону", однако клубу не удалось согласовать с ПСЖ детали трансфера.

В этом сезоне на счету Неймара 4 забитых мяча в пяти матчах.

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